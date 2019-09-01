РИАМО – 1 сен. Иномарка въехала в группу людей на пешеходном переходе на Нижегородской улице в столице, в результате ДТП один пешеход погиб, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел по адресу: Нижегородская улица, дом №31.

«Volkswagen совершил наезд на пешехода, а после врезался в мачту городского освещения. В результате пешеход погиб. Обстоятельства случившегося устанавливаются», - отмечается в материале.

В момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.

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