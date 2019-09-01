РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил школьников и учителей Подольска с Днем знаний и пожелал профессионального роста и высоких достижений, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие школьники, студенты, родители и учителя! Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! Каникулы закончились, и теперь впереди месяцы серьезной учебы, общения с друзьями, успехов и забот. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим трудом и талантом приносить максимальную пользу. Приступаете к работе и вы, уважаемые учителя. От вашего профессионализма, педагогического таланта, творчества, душевной щедрости и мудрости зависит будущее наших учащихся», - написал Максимович.

Он поблагодарил учителей за благородный труд, за большой вклад в будущее подрастающего поколения. И пожелал всем учащимся и преподавательскому составу учебных заведений профессионального роста, высоких достижений и блестящих побед.