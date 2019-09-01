РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Подольский театральный коллектив показал спектакль «Бескрылый гусенок» на фестивале добрых искусств «Бабушкин сад» в Тульской области, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Коллектив сельского дома культуры «Романцево» Подольска 31 августа побывал на общероссийском конкурсе молодых творческих коллективов и артистов «Открытая сцена» в рамках фестиваля добрых искусств «Бабушкин сад», который проходил в социально-культурном пространстве «Республика Поленово» в Тульской области.

«На суд зрителей театр-студия «Желтая пирамида» (СДК «Романцево», - ред.) совместно с коллективом-спутником «Пирамидка» представили спектакль по мотивам чукотской народной сказки «Бескрылый гусенок»»,- говорится в сообщении.