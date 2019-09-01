РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 сен. В подмосковном Дзержинском в воскресенье прошел спортивный праздник, в его рамках для жителей провели мастер-класс по баскетболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Спортивный праздник, посвященный Дню знаний, прошел на стадионе «Орбита» в Дзержинском. На открытой площадке был организован мастер-класс по баскетболу от воспитанников спортшколы», - говорится в сообщении.

На футбольном поле с натуральным покрытием прошли также товарищеские матчи воспитанников спортшколы «Орбита-Юниор». С танцевальным номером выступила студия «Элит- S».