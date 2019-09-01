РИАМО – 1 сен. Мосгорпарк проводит внеочередную проверку детских аттракционов в столичном парке «Северное Тушино» после падения ребенка с качелей, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что ребенок пострадал в результате обрыва цепи на больших качелях в парке «Северное Тушино» 31 августа.

«Девочка, пострадавшая во время инцидента, в настоящее время находится дома, угрозы здоровью нет», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день проводится внеочередная проверка качелей и детских аттракционов в парке «Северное Тушино», также приняты превентивные меры в виде оповещения родителей о правилах безопасности во время пребывания юных гостей парка на детских площадках без присмотра взрослых.

Родители претензий к парку не имеют.