РИАМО - 1 сен. В воскресенье вечером в районе столичного стадиона «Открытие Арена» возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях метро из-за футбольного матча между командами «Спартак» и «Зенит», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Сегодня в 19:00 на стадионе «Открытие Арена» встретятся «Спартак» и «Зенит». Зрителям матча РПЛ «Спартак» - «Зенит» удобнее добираться до стадиона через станции мосметро «Спартак» и «Тушинская». По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода», - говорится в сообщении.

Футбольных болельщиков попросили быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.

Билеты на обратную поездку в метро футбольным фанатам рекомендовали приобретать заранее.

«Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами», - подчеркивается в материале.