РИАМО - 1 сен. В рамках расследования уголовного дела о падении в реку автожира следователи выяснили несколько подробностей, так летательный аппарат стартовал из СТН в городском округе Мытищи, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По факту жесткой посадки воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«Следствием установлено , что 31 августа 2019 года, воздушное судно автожир «Танго-2» вылетело с частной грунтовой взлетно-посадочной полосы вблизи СНТ «Федоскино» городского округа Мытищи Московской области. В результате столкновения с линией электропередач воздушное судно получило повреждения и совершило жесткую посадку в реку Клязьма в районе Долгопрудного», - говорится в сообщении.

Пилот-владелец 1967 года рождения и пассажир 1988 года рождения погибли.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, совместно со специалистами дополнительно осматриваются агрегаты воздушного судна, изъяты образцы топлива, назначены необходимые исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

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