РИАМО – 1 сен. Глава департамента образования Москвы Исаак Калина заявил, что отмена школьных линеек — не вопрос компетенции департамента, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что родители учеников в некоторых московских школах удивились отмене торжественных линеек в честь начала учебного года.

«Были линейки, не были — это точно не вопрос компетенции департамента. Это полное право самой школы: принимать решение. Мы даже никогда никаких отчетов не собирали. Это право школ, и в это право мы не можем вмешиваться», — сказал Калина, отвечая на вопрос, почему линейки были отменены в нескольких школах.

В Москве образовательные учреждения (детские сады, школы, колледжи) принимают более 1,5 миллионов ребят, из них свыше 112 тысяч первоклассников. К старту учебного года подготовили 625 образовательных организаций. Кроме того, открываются 12 новых школ и детских садов. Летом в учебных заведениях провели работы по текущему ремонту и благоустройству прилегающих территорий.

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