РИАМО – 1 сен. Глава департамента образования Москвы Исаак Калина заявил, что отмена школьных линеек — не вопрос компетенции департамента, сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что родители учеников в некоторых московских школах удивились отмене торжественных линеек в честь начала учебного года.
«Были линейки, не были — это точно не вопрос компетенции департамента. Это полное право самой школы: принимать решение. Мы даже никогда никаких отчетов не собирали. Это право школ, и в это право мы не можем вмешиваться», — сказал Калина, отвечая на вопрос, почему линейки были отменены в нескольких школах.
В Москве образовательные учреждения (детские сады, школы, колледжи) принимают более 1,5 миллионов ребят, из них свыше 112 тысяч первоклассников. К старту учебного года подготовили 625 образовательных организаций. Кроме того, открываются 12 новых школ и детских садов. Летом в учебных заведениях провели работы по текущему ремонту и благоустройству прилегающих территорий.
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Жирные пятерки красовались у вас в дневнике в начальной школе, а потом вы стали прятать «шпоры» в пенал и списывать у отличницы, чтобы не огорчать родителей. Впрочем, это не мешает вам с легкостью решать задачки на логику и грамотно писать, а для того, чтобы вспомнить спряжения глаголов и эволюцию первобытных людей, вам проще погуглить.
Ну, как можно не знать таких простых вещей, возмущались учителя и родители. Вы же как будто знали, что скоро появится «Гугл», поэтому считали ворон на уроках и болтали с соседом по парте. Не беда, пройти школьную программу еще есть шанс, делая «домашку» вместе с ребенком-первоклашкой. Заодно и много нового узнаете!
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