РИАМО - 1 сен. В Сергиевом Посаде в воскресенье проходит фестиваль «Петрушки мира», в его рамках зрителями свои спектакли представляют кукольные театры из шести стран мира, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Мероприятие проходит при поддержке регионального правительства на территории музейного комплекса «Конный двор». Фестиваль приурочен сразу к двум юбилеям: 100-летию муниципального образования и 50-летию вхождения Сергиева Посада в состав Золотого кольца.

«Я надеюсь, что «Петрушки мира» станут такими же традиционными, как ряд наших летних фестивалей в разных городах Подмосковья. Хочется, чтобы зарубежных гостей с каждым годом становилось всё больше. Природа петрушечного, кукольного театра особая, поэтому у артистов из России и стран Европы здесь есть уникальная возможность обмениваться опытом», - сказала министр культуры региона Нармин Ширалиева.

Она уточнила, что этот фестиваль в День знаний стал подарком для детей. Здесь неповторимая атмосфера, пришло очень много семей. На мероприятии переводят каждый спектакль.

В течение всего уик-энда в «Конном дворе» проходят представления с участием популярных в Европе кукольных персонажей – русского Петрушки, французского Полишинеля, голландского Яна Классена, испанского Малика Каталонья, чешского Кашпарека, итальянского Пульчинеллы.

Со своими спектаклями приехали не только европейские театры, но и ведущие кукольники Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Воронежа. В программе фестиваля также народные гуляния, уличные конкурсы, игры, мастер-классы артистов-петрушечников.

Посетители могут увидеть изделия народных промыслов, сохранившихся с ХIХ века. В выставочных залах «Конного двора» представлены работы театрального художника Валентины Смирновой, которая в 1989 году основала «Русский традиционный театр кукол «Петрушка».