РИАМО - 1 сен. До 80 километров в час увеличили разрешенную скорость на участке Дмитровского шоссе от МКАД до деревни Грибки в обе стороны, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«На Дмитровском шоссе за пределами МКАД изменили скоростной режим - от МКАД до деревни Грибки в обе стороны теперь можно ехать со скоростью 80 километров в час вместо 60. Скорость увеличена только на основном ходу, на дублерах ограничение осталось прежним - 60 километров в час», - говорится в сообщении.

Протяженность участка, на котором увеличили скорость, составляет более 10 километров.

Ежедневно по Дмитровскому шоссе проезжает более 75 тысяч автомобилей.