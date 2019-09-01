РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Возле подольской усадьбы Ивановское прошел фестиваль мыльных пузырей, детскую программу посетили порядка 500 человек, в ее рамках зрители увидели пузыри-гиганты и дымящиеся пузыри, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов Роман Казаков.

В воскресенье около усадьбы Ивановское началась большая развлекательная программа, в рамках которой пройдут сразу три фестиваля: мыльных пузырей, красок холи и фестиваль огня «Вместе зажигаем». Организатором программы является арт-проект «Вместе зажигаем».

«Сегодня жителей горокруга ждет большая программа, которая началась с фестиваля мыльных пузырей. Его посетили около 500 человек. В рамках мероприятия для юных гостей провели детское интерактивное шоу с пузырями от мала до велика, конкурсами, пузырями гигантами и даже дымящимися пузырями», - сказал Казаков.

По его словам, программа рассчитана на детей и их родителей, а продолжит ее всероссийский фестиваль красок, который будет проходить в формате дискотеки под открытым небом.

Он отметил, что в 21:00 на этой же площадке состоится фестиваль огня «Вместе зажигаем». В рамках программы фаер-коллективы покажут театрализованное огненное представление с трюками и пиротехникой.

«Наша команда проводит развлекательные мероприятия по всей России и СНГ и тур в текущем году начался с апреля. За это время мы уже посетили свыше 80 городов и также в Подольске ранее уже проводили фестиваль красок. В следующем году планируем обязательно вернуться в горокруг еще раз», - добавил Казаков.