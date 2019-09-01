РИАМО - 1 сен. Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина-2019» проходит на территории музея-заповедника «Бородинское поле», в реконструкции эпизода битвы русской и французской армий примет участие 1 тысяча человек, говорится сообщении пресс-службы музея-заповедника.

Ежегодно в первое воскресенье сентября «Бородинское поле» приглашает гостей со всего мира на масштабную реконструкцию эпизодов генерального сражения Отечественной войны 1812 года. В зрелищной «баталии» примут участие клубы военно-исторической реконструкции из 80 городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

«Кульминацией этого дня станет реконструкция эпизодов Бородинского сражения с участием 1 тысячи человек в форме русской и французской армий периода войны 1812 года в сопровождении зрелищных пиротехнических эффектов стремительной кавалерии и «…залпов тысячи орудий…», - говорится в сообщении.

В текущем году музею-заповеднику «Бородинское поле» исполняется 180 лет. Все праздничные мероприятия неразрывно связаны с этой датой.

С 3 по 5 сентября пройдет XXIII международная научная конференция «Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы», которая соберет множество представителей общественности, занимающейся темой великой войны.

6 сентября на территории музея-заповедника «Бородинское поле» пройдет день открытых дверей, а уже на следующий день в музее выступит Центральный оркестр министерства обороны РФ имени В.М. Халилова, что станет отдельным подарком для всех любителей военной духовой музыка.

Венцом фестиваля станет 8 сентября, когда пройдет множество мероприятий, посвященных Дню воинской славы России.