РИАМО - 1 сен. В честь Дня знаний на форуме «Город образования» на ВДНХ собрались участники столичного кадетского движения, школьники, ветераны труда и ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и Герои СССР, педагоги и родители, всего в торжественной линейке приняли участие свыше 10 тысяч кадет, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования Москвы.

Из рук выпускника кадетского класса Даниила Пономарева, который стал курсантом военного вуза, семиклассники получили символическую пятерку и пожелание учиться «пять лет на пять».

«Для семиклассников торжественная линейка в рамках «Города образования» - первое значимое событие в кадетской жизни. Им предстоит пять лет носить погоны, и это не просто форма, а обязательство стать лучше во всем», - сказал первый заместитель председателя московского совета ветеранов, генерал-полковник Расим Акчурин.

Кадетские классы открылись впервые к 70-летию Победы в 2014 году в 70 общеобразовательных школах города. Сегодня это один из успешных и востребованных профилей, который готовит ребят к гражданской и военной службе, в том числе к поступлению в вузы силовых министерств и ведомств.

В этом году кадетские классы откроются еще в 31 московской школе, более 5 тысяч ребят присоединятся к кадетскому движению.

Успехов в новом учебном году кадетам пожелала заслуженный мастер спорта России, замначальника главного штаба детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Елена Слесаренко. Она пожелала кадетам учиться на одни пятерки, делать новые открытия и получать новые знания.

«Занимайтесь спортом! Мне это дало возможность не только завоевать золотую олимпийскую медаль, но и стать профессионалом своего дела, иметь друзей во всех частях света. Желаю вам дружить, ставить перед собой самые грандиозные и значимые цели и, конечно же, быть патриотами нашей великой России», - добавила Слесаренко.

Также для ребят провели урок Победы, главной темой которого стала Победа в Великой Отечественной войне, 75-я годовщина которой будет праздноваться в следующем году. Во время урока прошли видео-включения из регионов России, дивизии которых защищали столицу. В мероприятии приняли участие ветераны войны, Герои России, школьники-победители олимпиад, историки, кадеты, педагоги, гости форума.

Московский международный форум «Город образования» объединил ученых и бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ и студентов — всех, кому интересны современное образование, уникальные практики и новейшие технологии. В этом году участниками форума стали около тысячи специалистов из 50 стран.