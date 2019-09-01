РИАМО - 1 сен. Застолье двух знакомых мужчин в Егорьевске закончилось поножовщиной, пострадавшего с ранением живота доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«31 августа в 00:15 в Егорьевске, 4-й микрорайон бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1980 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД знакомый пострадавшего 1978 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Как отметил представитель пресс-службы, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».