РИАМО - 1 сен. Неизвестный в ходе ссоры выстрелил в директора автомойки на улице Рябиновая в Москве и скрылся на иномарке, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Накануне вечером в службу «02» из службы «03» поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: Москва, улица Рябиновая, дом 9, строение 2.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на территории автосервиса, возле автомойки неизвестный в ходе конфликта произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону директора указанной автомойки, скрылся на Toyota Camry», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшего с диагнозом: огнестрельное ранение правого бедра, нарядом скорой медицинского помощи госпитализировали. По данному факту проводится проверка.