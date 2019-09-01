РИАМО - 1 сен. В рамках Международного авиационно-комического салона в Жуковском прошла экскурсия для людей с ограниченными возможностями, участниками стали более сотни представителей объединений социальной защиты и Федерации слепых футболистов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной организации «Российский союз молодежи».

В третий раз союз организует бесплатные экскурсии. В этом году мероприятие прошло в рамках проекта «Небо для всех».

«Благодаря гранту мы организовали это мероприятие более масштабно, чем в прошлый раз. В рамках экскурсии наши гости посетили территорию МАКС, посмотрели экспозицию и летную программу, а также встретились с летчиками и Героями России. На память о МАКСе каждому участнику мероприятия были вручены памятные сувениры с символикой авиасалона», — сказал председатель Московской областной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов.

Экскурсии для людей с ограниченными возможностями на МАКС реализуется при поддержке министерства социального развития Московской области, Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи.

Комфортное прибывание на МАКС для ребят обеспечила волонтерская служба МАКС. Добровольцы обеспечили логистику по площадкам мероприятия и провели обзорные экскурсии по статической экспозиции.

В рамках программы ребята с ограниченными возможностями встретились с заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом. Участникам встречи удалось лично задать все интересующие вопросы ему и побольше узнать об авиации из первых уст. Летчик рассказал про особенности управления различными типами самолета, как развивается современная авиация, и к чему еще стоит стремиться нашей стране в отрасли самолетостроения.

Международный авиационно-космический салон проходит с 27 августа по 1 сентября. Участие в летной программе МАКС-2019 принимает рекордное количество пилотажных групп: восемь команд представляют сложный и слаженный пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах.