РИАМО – 1 сен. Посол Франции в России Сильви Берманн приняла участие в международном военно-историческом фестивале «День Бородина», посвященном 207-й годовщине Бородинского сражения, и анонсировала приезд президента Франции Эммануэля Макрона в Россию.

«Это очень важный день, церемония замечательная, это является нашей общей историей. Я готова в нем участвовать, благодарна за все. Что мне особенно нравится в России, что здесь поле битвы называется полем славы. Это значит память всех - и тех, кто победили, и тех, кого победили. Это замечательно. Нас очень тепло приняли, и я считаю, что это удачная и замечательная церемония», - сказала Берманн.

Она также добавила, что президент Франции был приглашен, и на будущий год он приедет сюда 9 мая, и будет в России в этот день.

«А я считаю, это самое важное!» - подытожила посол.

В эти выходные в музее-заповеднике «Бородинское поле» при поддержке РВИО проходит долгожданное событие для всех, кто любит историю России – международный военно-исторический фестиваль «День Бородина», посвященный 207-й годовщине Бородинского сражения.

В зрелищной «баталии» в этом году примут участие клубы военно-исторической реконструкции из 80 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие организовано министерством культуры Российской Федерации, государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником при поддержке Российского военно-исторического общества и Международной военно-исторической ассоциации.

В 2019 году музею-заповеднику «Бородинское поле» исполняется 180 лет. Все праздничные мероприятия неразрывно связаны с этой датой.

9 мая 2020 года будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.