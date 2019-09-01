РИАМО - 1 сен. Неизвестный похитил дорогостоящий автомобиль на улице Голубинская в столице, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

31 августа в 10:43 в службу «02» поступило сообщение о краже автомобиля на улице Голубинская.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что от дома 15/10 по улице Голубинская, неизвестный совершил кражу автомобиль Toyota Land Cruiser 150. Материальный ущерб составил около 4,6 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.