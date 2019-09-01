РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. В парке Томилина подмосковных Люберец в воскресенье прошло празднование Дня знаний, в его рамках провели тренировки по тхэквондо и йоге, сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье основные праздничные мероприятия в честь Дня знаний пройдут в понедельник, 2 сентября, и только в шести образовательных организациях линейки состоялись в воскресенье. В парках на территории Московской области в воскресенье организуют массу различных веселых мероприятий в честь Дня знаний.

«В последний день лета в «Парк сказок» в поселке Томилино прошел «День спорта». Утро началось с йоги, затем танцевали зажигательный танец Zumba. Завершили активной тренировкой по тхэквондо», - говорится в сообщении.

В перерывах между активностями можно было потренироваться в ходьбе по стропе и стрельбе из лука.

Всего в Московской области начинают новый учебный год 904 тысячи ребят, из которых 105 тысяч - первоклассники. Детей примут более 1,5 тысяч школ, в том числе 12 новых, а также свыше 2 тысяч детсадов.

Кроме того, в Московской области функционируют 49 колледжей и техникумов, а также шесть областных вузов. В этом учебном году в колледжах будут учиться почти 55 тысяч человек, а в вузах – свыше 25 тысяч ребят.