РИАМО - 1 сен. Неизвестный похитил автомобиль Lexus от дома в подмосковном Звенигороде, материальный ущерб составил 2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«31 августа в 13:50 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1960 года рождения с заявлением о том, что с 22:00 30 августа до 09:30 31 августа от дома по месту проживания в Звенигороде неизвестный похитил его автомашину Lexus RX 270 2014 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.