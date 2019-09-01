РИАМО - 1 сен. Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в результате столкновения с фонарным столбом в столичном районе Строгино, причины произошедшего выясняются, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В районе 1-ой Лыковской улицы, дома 2 мотоцикл совершил наезд на мачту городского освещения. Пострадало два человека - водитель и пассажир мотоцикла», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас устанавливаются причины произошедшего.