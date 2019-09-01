РИАМО - 1 сен. Неизвестный проник в квартиру пенсионерки на улице Буракова в Москве и украл оттуда более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 31 августа в 15:40 в службу «02» поступило сообщение от пенсионерки 1926 года рождения, проживающей по адресу: улица Буракова, о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в неустановленное время неизвестный, находясь в квартире потерпевшей, путем свободного доступа совершил кражу принадлежащих ей денег в сумме 1,1 миллиона рублей, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.