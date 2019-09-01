РИАМО - 1 сен. Полицейские возбудили уголовное дело по факту нападения на коммерческое помещение, преступники похитили более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

30 августа в службу «02» поступило сообщение от безработного 1984 года рождения о разбое по адресу: улица Братиславская, дом 12.

«Сотрудники полиции установили, что трое неизвестных вошли в одно из коммерческих помещений, расположенных на первом этаже жилого дома по указанному адресу. Там, угрожая мужчине применением насилия опасного для жизни и здоровья (убийством), открыто похитили у него денежные средства свыше 1 миллиона рублей, скрылись на автомобиле Hyundai Solaris», - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Кража»).