РИАМО - 1 сен. В столичном аэропорту «Внуково» вылет семи рейсов задержали более чем на 4 часа, в связи с этим пассажиры могут позвонить в Роспотребнадзор и узнать о нарушении прав и правилах обеспечения питанием, сообщается на сайте московского управления ведомства.

«В международном аэропорту «Внуково» за период времени с 09:00 31 августа до 09:00 1 сентября задержаны на вылет более 4 часов семь рейсов. <…> Сообщения о задержке рейсов регулярно передаются по громкой связи службой организации пассажирских перевозок по предварительному информированию ЦУиК аэропорта», - говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил пассажиры задержанных рейсов бесплатно обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. Обратившиеся пассажиры размещены в гостиничных комплексах: «Картмазово», «Московский», «Грин Палас», «Взлет», «Аструс», а так же в VIP-зале и бизнес-зале международного аэропорта «Внуково».

Сотрудники санитарно-контрольного пункта Сколковского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве (СКП), работающие в круглосуточном режиме, осуществляют непрерывный мониторинг задержек и отмен авиарейсов с целью своевременного оказания практической помощи и необходимых консультаций пассажирам.

При установлении факта задержки/отмены рейсов сотрудниками СКП проводится разъяснительная работа с пассажирами по защите их прав в соответствии с требованиями правил ФАП.

Контактная информация по СКП Сколковского территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве для сообщения о фактах нарушения прав потребителей при задержке рейсов в аэропорту Внуково и получения консультаций: 8 (495) 436-71-04, 8 (495) 436-22-86, 8 (903) 557-92-02 (круглосуточно). Электронная почта - vnukovo.skp@yandex.ru.

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