РИАМО - 1 сен. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после ЧП с автожиром в подмосковном Долгопрудном предложил обозначать линии электропередачи над водной поверхностью цветными шарами-маркерами, чтобы избежать трагических случаев падений летательных аппаратов.

В 19:05 31 августа от очевидца поступило сообщение о падении летательного аппарата. По предварительной информации, автожир задел провода ЛЭП, после чего совершил жесткую посадку в реку Клязьму в городском округе Долгопрудный. Погибли два человека.

«Очередной трагический случай падения вертолета из-за линии электропередачи над водной поверхностью... Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами», - написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

Видео падения вертолета, зацепившегося за ЛЭП, в Подмосковье>>