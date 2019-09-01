РИАМО - 1 сен. Мужчину подозревают в попытке кражи бутылки коньяка из магазина в Анадырском проезде столицы, преступник также угрожал продавцу ножом, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

31 августа в 14:33 в службу «02» от граждан поступила информация о разбое в магазине по адресу: Анадырский проезд, дом №63.

«Полицейские установили, что безработный москвич, находясь в помещении торгового зала данного магазина, совершил кражу бутылки коньяка, однако был замечен сотрудником магазина, которому начал угрожать ножом, после чего был задержан и передан сотруднику полиции», - сказал собеседник агентства.

Мужчина изобличен в совершении указанного преступления. Мера пресечения – подписка о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело.