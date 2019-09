РИАМО - 1 сен. Масштабную фестивальную программу провели столичные парки, их 31 августа посетили более 900 тысяч человек, вход на все мероприятия был бесплатным, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Так, в парке Горького прошли соревнования Кубка президента по гребле на байдарках и каноэ. Зрители увидели два вида гонок на сап-досках — спринт на 200 метров и техническую гонку», - говорится в сообщении.

А на «Арене героев» прошел чемпионат мира в формате Ninja OCR. Участники прошли полосу препятствий, состоящую из подвесных рукоходов, вращающихся мостиков, каната, на котором нужно было перепрыгнуть бассейн, и многого другого.

В музее-заповеднике «Царицыно» состоялся фестиваль исторических садов, в «Кузьминках» гостей порадовали фермерским фестивалем, а в парке «Красная Пресня» прошел фестиваль «Мир футбола» с показательными выступлениями игроков и большим концертом. Благотворительный забег The best run with SAP провели в Измайловском парке.