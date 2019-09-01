РИАМО - 1 сен. Самым ярким и красочным событием на фестивале «Цветочный джем» в воскресенье станет уникальное «Цветочное дефиле» на площади Революции в столице, там можно будет увидеть показ платьев, созданных из тысяч живых цветов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В показе поучаствуют замечательные певицы из арт-группы Soprano Турецкого, а затем они выступят перед гостями фестиваля с концертом. Вести мероприятие будет известная радио- и телеведущая Юлия Барановская. Начало шоу – в 16:00, начало концерта – в 18:00.

«Платья из живых цветов – роз, орхидей, гортензий, гвоздик, астранций, - создали флористы-дизайнеры арт-бюро Tridvornova: Наталья Жижко, член Совета Национальной гильдии флористов, участник масштабных международных арт-проектов и конкурсов в Сингапуре, Японии, Корее, Испании, а также лауреаты международных цветочных конкурсов Роман Штенгауэр, Вадим Казанский и Анастасия Шехерина», - говорится в сообщении.

Гости фестиваля увидят восемь необычных нарядов. На создание каждого из платьев ушло более тысячи живых цветов и многие часы кропотливой работы.

Soprano Турецкого – это уникальный вокальный проект, не имеющий аналогов в мире. Все многообразие и богатство существующих в природе голосов: от самого высокого (колоратурное сопрано) до самого низкого (меццо).

Величие знаменитой классики и легкость поп-музыки, жесткость рока и мягкость романтических баллад, проникновенность фолка и озорство джаза на понятном каждому языке эмоций. Новый формат музыкального шоу: интерактив с публикой, яркие образы и проникающий в самое сердце женский вокал.

«Soprano Турецкого являлся музыкальным амбассадором крупнейших международных спортивных событий, в рамках которых на коллектив возлагается важная представительская миссия исполнить официальный гимн России», - уточняется в материале.