РИАМО - 1 сен. Погода в первую неделю осени прогнозируется теплой в Москве и Подмосковье, средняя температура будет выше нормы, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В понедельник будет тепло, без существенных осадков. Мы останемся под влиянием антициклона. Прогнозируется 23-25 градусов в Москве и 21-26 градусов по области. Во вторник регион зацепит атмосферный фронт, местами пройдут небольшие дожди, но будет по прежнему тепло - 23-25 градусов и 21-26 градусов соответственно», - сказал Леус.

Он отметил, что в среду по территории региона пройдет другой фронтальный раздел - холодный. Он вызовет дожди, местами ливневого характера, возможны слабые грозы и порывистый ветер. Начнется небольшое понижение температуры - 22-24 градуса в Москве и 20-25 градусов по области.

По его словам, в четверг над столицей расположится антициклон, который прекратит осадки. При переменной облачности дождей в этот день не ожидается, однако немного похолодает - 20-22 градуса в столице и 18-23 градуса в Подмосковье. Такая температура по-прежнему превысит средние многолетние значения начала сентября.

«В пятницу на погоду в регионе свое влияние окажет циклон. Облаков станет больше, пройдут преимущественно небольшие дожди. Но температура воздуха опять же выше нормы - 22-24 градуса в Москве и 20-25 градусов в Подмосковье», - уточнил Леус.

Синоптик подчеркнул, что, по предварительному прогнозу, в следующие выходные установится облачная погода с прояснениями, местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит 21-23 градуса в столице и 19-24 градуса в Московской области.