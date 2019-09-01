РИАМО - 1 сен. Полиция подозревает безработного москвича в нанесении телесных повреждений мужчине в ходе конфликта на улице Гурьянова в столице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Накануне ночью в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Гурьянова, дом №55.

«Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили безработного уроженца Краснодарского края, который нарядом скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки, сквозное ранение восходящей ободочной кишки, гемоперитонеум», - сказал собеседник агентства.

Установлено, что 31 августа неизвестный в ходе конфликта неустановленным предметом нанес указанные телесные повреждения пострадавшему и скрылся.

В этот же день задержан безработный москвич 1983 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.