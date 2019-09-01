РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Специалисты проводят проверку по факту ранения из огнестрельного оружия мужчины в деревне Матвеевское городского округа Подольск, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В деревне Матвеевское у одного из домов были слышны хлопки. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Было установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в больницу округа. По данному факту проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока ведомство не располагает информацией о том, что пострадавший был действующим или бывшим сотрудником правоохранительных органов.