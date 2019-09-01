РИАМО - 1 сен. Тело убитого мужчины нашли в квартире в Егорьевске, по подозрению в убийстве в ходе пьяной ссоры задержали молодого человека, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 31 августа в 00:19 в квартире 5-го микрорайона Егорьевска обнаружен труп мужчины 1979 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Егорьевску ГСУ СК России по Московской области молодой человек 1995 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».