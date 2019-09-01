РИАМО - 1 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в честь Дня российского кино разместил видеоролик, показывающий сцены из кинокартин, которые снимались на территории Подмосковья.

«На этой неделе отмечали День российского кино. Наши режиссеры часто выбирают локации для съемок в Подмосковье. Благо выбрать есть из чего: усадьбы, монастыри, дачи и сама природа идеально подходят для кино. Здесь снимали такие культовые фильмы, как «Бриллиантовая рука», «Вокзал для двоих», «Гусарская баллада» и многие другие», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах, размещенного губернатором видеоролика, изображены сцены из фильма «Морозко», который снимался в деревне Гигирево, также в усадьбе Марфино проходили съемки фильма «Мастер и Маргарита».

Кроме этого, в подмосковной усадьбе Середниково снимали «Адмиралъ», а в Николо-Пешношском монастыре фильм «Палата №6». Заканчивается ролик кадрами известной кинокартины «Бриллиантовая рука», которую сняли в Павловской слободе.

День российского кино отметили 27 августа. В Подмосковье в честь праздника открыли сразу семь новых кинозалов, оснащенных современным оборудованием.