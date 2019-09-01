РИАМО - 1 сен. Площадки фестиваля «PROЛето» на ВДНХ и проспекте Академика Сахарова 31 августа собрали около 150 тысяч человек, горожане слушали выступления любимых исполнителей, участвовали в спортивных соревнованиях и посещали мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На проспекте Академика Сахарова состоялся шестичасовой концерт, хедлайнером которого стал американский певец Джейсон Деруло. Также на сцену вышли Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, «Дискотека Авария», Sabi Miss, Кристина Си, Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew и другие артисты», - отмечается в материале.

Также на проспекте работали семь спортивных площадок. Гости посетили мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу. Здесь состоялось шоу хайлайнеров — спортсмены ходили по стропе длиной 350 метров, натянутой на высоте 40 метров между двумя подъемными кранами. Большой интерес вызвало выступление BMX-райдеров. Участие во всех мероприятиях было бесплатным.

Всего проспект Академика Сахарова 31 августа посетили более 40 тысяч человек.

На главной выставке страны зрители финального концерта фестиваля провожали лето под песни групп «Руки вверх!» и «Дискотека Авария». Также на сцену возле арки главного входа ВДНХ вышли Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man. Артистов выбрали сами горожане в проекте «Активный гражданин».

Кроме того, на ВДНХ всю субботу работали площадки фестиваля «Ритм моего города». Тема недели — street dance. Посетители смогли поучаствовать в танцевальных мастер-классах, послушать лекции, встретиться с популярными блогерами.

Всего главную выставку страны 31 августа посетили почти 110 тысяч человек.