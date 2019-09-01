РИАМО - 1 сен. Противотанковую мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в микрорайоне Опалиха Красногорска, угрозу жизни населения боеприпас не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 22:30 31 августа от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Красногорск в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении противотанковой мины времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УМВД города Красногорск», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 2 сентября и будет проводится силами министерства обороны РФ.