РИАМО - 1 сен. Более 250 развлекательных мероприятий пройдет во всех округах Москвы в честь Дня города, в парках и на площадях выступят известные творческие коллективы и популярные эстрадные исполнители, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Время проведения мероприятий — 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00. Вход бесплатный», - отмечается в материале.

Так, москвичи и гости столицы смогут послушать классическую музыку и насладиться приятной атмосферой на площади перед храмом Христа Спасителя. Здесь выступят лучшие классические коллективы города, в том числе хоровые ансамбли, и прозвучат популярные мелодии в исполнении симфонического оркестра.

На основной сцене парка «Зарядье» пройдет костюмированный гала-концерт. Посетителей ждут красочный театрализованный карнавал и выступления артистов Большого театра, Мариинского театра и театра «Геликон-опера». Прозвучат произведения Моцарта, Россини, Чайковского, Верди, Пуччини и других.

В конце праздника театр Le Petit Trianon воссоздаст волшебную атмосферу парковых гуляний и музыкальных программ XVIII века.

На мероприятиях, посвященных современной моде, посетители парка узнают секреты стильного образа. Молодые российские дизайнеры представят публике свои коллекции от авангарда до casual. Помимо этого, гостей ждет интересная театральная программа, мастер-классы и лекции.

В городе пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва», где соберутся представители крупнейших благотворительных фондов. Гости смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, ярмарках, посмотреть театрализованное представление и послушать концерт, на котором выступят известные артисты.

Вход на все мероприятия бесплатный.

7 и 8 сентября можно будет отметить День города непосредственно рядом с домом. Площадки фестиваля «Цветочный джем» расположены по всему городу, праздничную программу подготовили в городских парках, культурных центрах и библиотеках. А вечером в субботу на 33 площадках можно будет посмотреть фейерверк.