РИАМО - 1 сен. Спортсменки из Подмосковья завоевали два золота и серебро на чемпионате Европы по боксу среди женщин, который проходит с 22 августа по 1 сентября в столице Испании Мадриде, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«В весовой категории до 48 килограммов Юлия Чумгалакова стала сильнейшей, одержав верх над Демье-Джоле Резстен из Англии, занявшей вторую строчку, и Робесты Бонатти из Италии и Анны Оккоты из Украины, разделивших между собой бронзу», - отмечается в материале.

В весе до 69 килограммов победу праздновала Дарима Сандакова, которая одолела Анджелу Карини из Италии и Бусиназ Сурминелли (Турция) и Росси Эклис (Англия). В категории до 51 килограмма обладательницей серебряной награды стала Елена Савельева. Она уступила только представительнице Турции Баснес Карикаоглу, но оказалась сильнее Татьяны Коб из Украины и француженки Васлии Хадири.

«На чемпионат Европы всегда приезжают лучшие спортсмены со всего континента. В этой связи особенно приятен тот факт, что в числе лучших российских спортсменок, попавших в заявку национальной сборной на главное европейское первенство, оказались три представительницы Московской области. На самих соревнованиях они выступили более чем достойно и оправдали возложенное на них доверие. Как результат - две золотые и серебряная награды для сборной и нашего региона», - сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.