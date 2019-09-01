РИАМО - 1 сен. Противотанковую мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе деревни Тарасково Наро-Форминского городского округ, угрозу жизнедеятельности населения снаряд не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 19:06 31 августа от оперативного дежурного ЕДДС Наро-Фоминского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении противотанковой мины времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УВД города Наро-Фоминск», - говорится в сообщении.

2 сентября запланировано изъятие и уничтожение снаряда, которое будет проводится силами министерства обороны.