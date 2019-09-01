РИАМО - 1 сен. В девяти центрах госуслуг «Мои документы» в течение рабочей недели проведут мастер-классы для тех, кто хочет повысить компьютерную грамотность и научиться получать госуслуги в электронном виде, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во время краткосрочного курса «Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома» посетителей научат пользоваться личным кабинетом на mos.ru, корректно передавать показания приборов учета и самостоятельно записываться на прием в государственные учреждения. Также специалисты расскажут обо всех существующих сегодня электронных услугах и ответят на вопросы», - отмечается в сообщении.

Так, 2 сентября во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) с 13:00 до 15:00 на семинаре «Социальное предпринимательство в сфере образования: основы продвижения проектов» расскажут, как продвигать проекты в области дополнительного образования. Для участия нужно зарегистрироваться.

А центр госуслуг «Мои документы» района Восточное Измайлово (Измайловский проспект, дом 93, корпус 1) приглашает всех желающих на мастер-класс по посадке кедровых орешков «Мишка. Кедр. Шишка» с 13:00 до 15:00. Регистрация не требуется.

Во флагманском офисе «Мои документы» ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) 3 сентября пройдет семинар «Холодный рынок. Привлечение клиентов». Эксперты научат привлекать новых клиентов, расскажут, как организовать отдел продаж и правильно делать мотивационные подарки. Семинар начнется в 11:00. Нужна регистрация.

В центре госуслуг района Преображенское (Большая Черкизовская улица, дом 5, корпус 8) с 16:00 до 18:00 пройдет мастер-класс по лепке из глины «Изразцы с изображением осенних листьев». Вход свободный.

В среду с 18:00 до 21:00 посетителей флагманского офиса «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) ждет семинар по мастерству общения «Эффективная коммуникация. Читаем собеседника с первого взгляда». Он будет интересен тем, кто хочет научиться выстраивать коммуникацию с любым человеком и получать удовольствие от общения. На мероприятие необходимо зарегистрироваться.

Центр госуслуг района Замоскворечье (улица Бахрушина, дом 13) приглашает на мастер-класс по посадке кедровых орешков «Кедровая тропа». Он пройдет с 17:30 до 18:30. Вход свободный.

С 15:00 до 16:30 в четверг в центре госуслуг района Тимирязевский (Тимирязевская улица, дом 8, корпус 1) гостей ждут на мастер-классе по вязанию корзинки из трикотажной пряжи.

А в пятницу во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) с 12:00 до 20:00 будет проходить семинар «Мышление клиента, или как найти к нему подход». Это первое занятие программы практического обучения-ассесмента «Управление мышлением и маркетинг продаж». Посетители научаться определять слабые места своего бизнеса и находить алгоритмы решения проблем. Для участия нужно зарегистрироваться.

В центре госуслуг района Внуково (поселок Внуково, Центральная улица, дом 8б) подготовили мастер-класс по изготовлению 3D-открыток «Моя Москва!» ко Дню города. Он пройдет с 14:00 до 16:00, вход свободный.

А в центре госуслуг района Восточное Измайлово (Измайловский проспект, дом 93, корпус 1) с 13:00 до 15:00 состоится мастер-класс по посадке кедровых орешков «Мишка. Кедр. Шишка».