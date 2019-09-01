РИАМО - 1 сен. Труп неизвестного мужчины выловили из реки Учи в городском округе Щелково, тело направили в морг, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«31 августа в 16:10 в реке Уче в поселке Образцово городского округа Щелково без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 30-35 лет. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полиция принимает меры к установлению личности неизвестного. Проверку по данному факту проводит следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области.