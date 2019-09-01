РИАМО - 1 сен. Строители демонтировали облицовку на станции столичного метро «Каховская» и приступили к разборке плит платформы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«На станции метро «Каховская», которая будет интегрирована в Большую кольцевую линию, завершились работы по демонтажу облицовки стен, колонн и гранитных полов платформы. Сейчас началась разборка плит платформы и верхнего строения пути в тупиках за станцией», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Модернизация Каховской ветки, построенной более 30 лет назад, необходима, чтобы включить ее в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).
«В период реконструкции Каховской линии планируется модернизировать всю инфраструктуру станций, заменить инженерные коммуникации, облицовку и конструкции верхнего строения пути», — отметил Хуснуллин.
В отличие от «Каховской», реконструкцию станций «Варшавская» и «Каширская» выполнят в два этапа, без остановки пассажирского движения.
«Будет организовано челночное движение поезда по одному пути, когда на втором будут проводиться необходимые работы», — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.
Проект Большой кольцевой линии — ключевой в программе развития столичной подземки. Протяженность нового кольца будет достигать 70 километров, на нем расположится 31 станция. Сегодня на всех участках БКЛ ведутся работы по проектированию и строительству.
Станцию метро «Каховская» одноименной линии закрыли на реконструкцию 30 марта. Доехать до ближайшей станции метро — «Варшавской» — пассажиры могут на бесплатных автобусах Т60к, а также троллейбусах №№60 и 72.
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро?
13 вопросов | Пройден 1086 раз
Пройди тест РИАМО и узнай, какая ты станция метрополитена по образу жизни.
На распродажу, концерт на День города, ярмарка меда
На лекцию о том, как стать успешным
На театральную премьеру, авторскую экскурсию
На забег, велопарад, йога-марафон
«Выхино»
Ты – «Выхино», потому что редко выбираешься на прогулки в центр, проводишь выходные в гипермаркете и любишь пожаловаться коллегам на толпы в метро. Наверное, чтобы доехать до работы, ты тратишь очень много времени и душевных сил, поэтому тебе не до модных концертов и новых выставок.
Ты – станция «Спортивная», потому что уже несколько лет на ЗОЖе – утром пробежка, вечером фитнес, в перерывах йога и бассейн. Где бы ты ни жил, транспорт ты рассматриваешь как способ сжигание калорий, а новую выставку - как возможность увеличить количество шагов в приложении.
Ты – ходячая афиша, потому что всегда знаешь, где проходит новая выставка, когда состоится очередной маркет еды, где самый модный ресторан и кто хедлайнер на опен-эйре. В метро ты не обращаешь внимание на людей, потому что тебя интересует только вай-фай, где ты можешь узнать об очередном культурном событии и поделиться с друзьями.
Ты настолько любишь читать, что готов забыть об ужине и сне, если тебе подвернулась интересная книга. Наверное, ты гуляешь по бульварам и назначаешь встречи у памятников Пушкину, Маяковскому, Толстому или Достоевскому, чтобы подчеркнуть свой статус книголюба. Ты настолько погружен в книгу, что вряд ли заметишь беременную женщину или бабулю в метро, но с энтузиазмом будешь сравнивать пассажиров метро с известными писателями.
Возможно, ты родился за МКАДом и привык стоять в пробках, поэтому не успеваешь ходить на выставки, фестивали и ужинать дома. Возможно, ты живешь в Новой Москве, где уже есть метро или рядом с тобой открыли МЦК, но тебе это неважно, потому что ты не готов на него пересаживаться. Скорее всего, если у тебя сломается машина, ты пересядешь на каршеринг или закажешь такси, потому что это удобнее, помещается много сумок и детская коляска.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии