РИАМО - 1 сен. Строители демонтировали облицовку на станции столичного метро «Каховская» и приступили к разборке плит платформы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На станции метро «Каховская», которая будет интегрирована в Большую кольцевую линию, завершились работы по демонтажу облицовки стен, колонн и гранитных полов платформы. Сейчас началась разборка плит платформы и верхнего строения пути в тупиках за станцией», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Модернизация Каховской ветки, построенной более 30 лет назад, необходима, чтобы включить ее в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).

«В период реконструкции Каховской линии планируется модернизировать всю инфраструктуру станций, заменить инженерные коммуникации, облицовку и конструкции верхнего строения пути», — отметил Хуснуллин.

В отличие от «Каховской», реконструкцию станций «Варшавская» и «Каширская» выполнят в два этапа, без остановки пассажирского движения.

«Будет организовано челночное движение поезда по одному пути, когда на втором будут проводиться необходимые работы», — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Проект Большой кольцевой линии — ключевой в программе развития столичной подземки. Протяженность нового кольца будет достигать 70 километров, на нем расположится 31 станция. Сегодня на всех участках БКЛ ведутся работы по проектированию и строительству.

Станцию метро «Каховская» одноименной линии закрыли на реконструкцию 30 марта. Доехать до ближайшей станции метро — «Варшавской» — пассажиры могут на бесплатных автобусах Т60к, а также троллейбусах №№60 и 72.