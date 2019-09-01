РИАМО - 1 сен. Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Рузском городском округе, угрозы жизни и жизнедеятельности данный боеприпас не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 17:00 31 августа от оперативного дежурного ЕДДС Рузского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен Великой Отечественной войны по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД города Руза», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение снаряда запланировано на 3 сентября и будет выполняться сотрудниками ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас».