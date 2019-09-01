РИАМО - 1 сен. В районе деревни Шульгино Волоколамского городского округа нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни и жизнедеятельности населения боеприпас не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:00 31 августа от оперативного дежурного ЕДДС Волоколамского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД города Волоколамск», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 4 сентября. Операция будет проводится сотрудниками ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас».