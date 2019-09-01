РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В селе Сынково городского округа Подольск 6 сентября проведут конкурс рисунков на асфальте, посвященный прошедшему летнему сезону, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«В селе Сынково Подольска 6 сентября в 15:00 на площади у структурного подразделения «Родник» сельского дома культуры «Романцево» пройдет конкурс рисунков на асфальте «Воспоминания о лете». Целых три месяца воспоминаний! Впечатлений, путешествий, новых встреч, интересных развлечений, веселых игр. Действительно, есть, что вспомнить!» - говорится в сообщении.

Всех желающих пригласили принять участие, поделиться веселыми и беззаботными моментами прошедшего лета.

Мероприятие будет проходить в селе Сынково у дома №24. Участие бесплатное.