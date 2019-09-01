РИАМО - 1 сен. Тело зарезанного мужчины нашли в доме в СНТ «Фарфорист-2» Орехово-Зуевского городского округа, по подозрению в совершении преступления задержали тестя убитого, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам 31 августа в 17:01 в доме в СНТ «Фарфорист-2» Орехово-Зуевского городского округа с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп мужчины 1976 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области тесть убитого 1955 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.