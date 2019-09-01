РИАМО - 1 сен. Через mos.ru за четыре года было подано свыше 740 тысяч заявлений на оформление карты москвича для учащегося, такой сервис стал доступен на портале 1 сентября 2015 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Услуга пользуется популярностью у москвичей. Сама карта предоставляет пользователям много льгот и скидок, а возможность оформить ее онлайн экономит время учащимся и их родителям. Ежегодно через портал mos.ru они подают порядка 200 тысяч заявок на выдачу карты москвича», — сказал руководитель направления «Городские электронные услуги» департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

По его словам, самое большое количество обращений — около четверти от общего числа — традиционно приходится на сентябрь.

Ежегодно количество обращений за услугой растет. В 2019 году с января по июль включительно горожане подали почти 71 тысячу онлайн-заявок на оформление карты москвича для учащегося. При этом за аналогичный период прошлого года сервисом mos.ru воспользовались 69 тысяч раз.

По карте москвича школьники и учащиеся колледжей имеют право на льготный проезд в городском транспорте и пригородных поездах. Кроме того, у обладателей карты есть возможность бесплатно посещать свыше 90 музейных площадок по программе «Музеи - детям» и получать скидки на товары и услуги в магазинах, центрах бытовых услуг и у других партнеров программы.

С помощью карты москвича и сервиса «Москвенок» родители могут проверить, когда ребенок посещает школу и что покупает на обед. Сервис также позволяет им выбирать полезное меню для школьника.

С 2018 года карта москвича стала заменять документ, удостоверяющий право на получение льгот при посещении Московского зоопарка, павильона «Космос» на ВДНХ, медиакомплексов «Полет» и «Машина времени», а также подземного музея в парке «Зарядье». Ею можно воспользоваться и при аренде спортивного инвентаря в парке Горького, а зимой по карте москвича школьники и учащиеся колледжей получают билеты на катки на ВДНХ и в парке Горького.

Кроме того, карта москвича — это полноценная банковская карта с бесплатным обслуживанием и технологией бесконтактной оплаты. Чтобы использовать ее для совершения покупок, необходимо предварительно активировать приложение.