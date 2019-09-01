РИАМО - 1 сен. Столичные специалисты в июле 2019 года дополнили Красную книгу Москвы, а в 2020 году планируется выпустить печатную версию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Правительство Москвы учредило Красную книгу столичного региона в 2001 году. Так же, как и Красная книга Международного союза охраны природы, и Красная книга России, это официальный документ. Он содержит информацию о редких и исчезающих видах растений и животных на территории Москвы — их численности, ареале и особенностях обитания, отрицательных факторах, влияющих на них, а также принятых и необходимых в ближайшем будущем мерах охраны», - отмечается в материале.

Второе издание Красной книги Москвы увидело свет в 2010 году. В нее был занесен 81 новый вид растений и животных. 64 вида были переведены в более «безопасную» категорию в связи с увеличением численности популяции и благодаря выявлению ранее неизвестных мест обитания вида на территории города. 12 видов перешли в категорию восстановившихся.

Второе издание включало 479 видов. В июле этого года в перечень охраняемых объектов флоры и фауны дополнительно внесли 117 новых видов. По итогам утвержденных списков третья редакция книги выйдет в печатном виде в 2020 году.

Наиболее значимые для сохранения и восстановления редких и уязвимых видов территории Москвы — национальный парк «Лосиный остров», природно-исторические парки «Сокольники», «Москворецкий», «Измайлово» и «Кузьминки-Люблино». Еще краснокнижных животных можно увидеть на территории парков «Косинский», «Царицыно», «Битцевский лес», заказников «Теплый стан», «Тропаревский» и «Воробьевы горы», а также в долинах рек Сетуни и Сходни.

Под угрозой исчезновения находятся два широко распространенных на территории РФ и европейского континента вида куньих — горностай и черный хорек. Они обитают в Братеевской и Крылатской поймах и в долине реки Сходни. Кроме того, биологи «засекли» постоянные места обитания горностая в долинах рек Язвенки и Раменки, а черного хорька — у Черного озера в Косине.

Чуть лучше дела обстоят у ласки: в региональной Красной книге этот вид обозначен как уязвимый. Ласка — самый маленький хищник в мире. Крошечный охотник живет в массиве «Лосиного острова», Измайловском лесу, Кузьминском лесопарке, Марьинской и Братеевской поймах, Бирюлевском и Битцевском лесу, долинах рек Чечеры, Алешинки, Сетуни, Раменки и Клязьмы.

«Рекордсмены» в перечне оберегаемых городом зверей — отряд рукокрылых, летучие мыши. Под охраной находится шесть видов. Статус некоторых из них до сих пор не выяснен: если рыжая вечерница, бурый ушан, двуцветный кожан и лесной нетопырь обитают на территории Москвы постоянно, то такие виды, как ночница Брандта и водяная ночница, появляются здесь лишь время от времени.

В Москве насчитывается 122 особо охраняемых природных территории — 100 памятников природы, 10 заказников, 10 природно-исторических парков, один национальный парк и один ботанический сад. Самые ценные для экологии города — участки, на которых сохранилось большинство элементов естественного леса.

Это, к примеру, 150-летние ельники на северо-востоке Москвы, в глубине «Лосиного острова», 200-летние сосняки в Измайловском лесу, Кузьминском лесопарке, Серебряном бору и Покровском-Стрешневе. Чтобы уберечь столь редкие места обитания от антропогенного воздействия, рекреационное использование леса на этих территориях максимально ограничивают.