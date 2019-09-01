РИАМО - 1 сен. 12-летнюю девочку, которая пострадала при жесткой посадке легкомоторного двухместного самолета в Клину, перевезли в столичную больницу имени Сперанского, состояние пострадавшей удалось стабилизировать, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

31 августа в результате жесткой посадки легкомоторного двухместного самолета «Элетар Сигма 4» в районе деревни Минино городского округа Клин пострадало два человека. Пилот самолета от полученных травм скончался. Девочка 12-ти лет с многочисленными переломами была доставлена в городскую больницу города Клин, где ее перевели в реанимацию. В результате операции врачам удалось остановить внутреннее кровотечение.

«Девочку ночью перевезли в больницу имени Сперанского в Москву на реанимобиле ТЦМК МО. Врачам удалось стабилизировать состояние девочки и в 1:30 она была переведена в больницу №9», - сказал собеседник агентства.

По его словам, врачи отмечают у девочки травмы конечностей и ушибы внутренних органов.

«По словам врача, который занимался транспортировкой девочки, Игоря Ковалева пострадавшая без отрицательной динамики была доставлена в Москву. Состояние за время эвакуации тяжелое, стабильное. Критических инцидентов не регистрировалось», - добавил представитель пресс-службы министерства.