РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Управляющая компания окрасила элементы на детских площадках двух домов по Бородинскому бульвару в Подольске, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

«Бородинский бульвар, дома №№7 и 11: покраска детских площадок. Сообщаем, что были окрашены элементы детских площадок двух домов. Остальные дома планируем окрасить до середины сентября», - говорится в сообщении.

Также на Бородинском бульваре у домов №№5 и 7 были завершены работы по нанесению разметки парковочных мест для автомобилей.