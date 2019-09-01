РИАМО - 1 сен. Праздничную программу ко Дню города подготовили 30 парков столицы, посетителей ждут бесплатные концерты, спектакли, танцевальные флешмобы, спортивные игры и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Своя программа будет в 30 столичных парках. Приглашаем на театральный праздник в саду «Эрмитаж», на волонтерский фестиваль в «Сокольниках», на концерты в «Зарядье», Измайловском парке, парке Победы», — сказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что культурные, познавательные и спортивные события, посвященные 872-летию Москвы, пройдут во всех округах.

Любителям театра стоит отправиться 7 сентября в сад «Эрмитаж». Там в седьмой раз пройдет фестиваль под открытым небом «Театральный марш». С 11:00 до 22:45 зрителям будут показывать спектакли 14 московских театров. Вход свободный.

В парке «Сокольники» 7 и 8 сентября пройдет фестиваль «Душевная Москва». Здесь горожане встретятся с представителями некоммерческих организаций, которые помогают многодетным семьям и людям с инвалидностью, проводят творческие занятия для детей, защищают животных и заботятся о сохранении экологии. Посетители парка узнают, как стать волонтером, и послушают лекции о благотворительности.

Ярким событием выходных в парке станет парад шляп. Он будет проходить 7 сентября с 13:00 до 14:00. Его участники продемонстрируют оригинальные головные уборы, украшенные гербом столицы и изображениями городских достопримечательностей.

А 8 сентября (с 13:00 до 13:40) в «Сокольниках» запланировано шествие оживших картин «Старая Москва». Актеры в костюмах разных эпох пройдут от главного входа через Фонтанную площадь до Фестивальной площади. В руках они будут нести пейзажи старой и современной Москвы. Благодаря точно подобранным образам участники парада станут будто бы продолжением картин.

Кроме того, в течение двух праздничных дней в городских парках пройдут десятки музыкальных концертов. 7 сентября на сцене амфитеатра в «Зарядье» прозвучат произведения Моцарта, Россини, Чайковского, Верди и Пуччини в исполнении артистов Большого театра, Государственного академического Мариинского театра и театра «Геликон-Опера».

8 сентября покажут спектакль в жанре полиформа «Кармен». Это работа Павла Каплевича — театрального художника и продюсера, заслуженного деятеля искусств, лауреата премий «Золотая Маска». А еще в этот день в «Зарядье» выступят актеры уличного театра «Альтериум», хореографический коллектив «Элит-S», музыкальные коллективы Stereo Drive, Monkey Folk и Московский мужской камерный хор под руководством заслуженного деятеля искусств России Валерия Рыбина.

Рок-концерты состоятся 7 и 8 сентября в Измайловском парке. На аллее Большого Круга свои хиты исполнят Сергей Галанин, Диана Арбенина и Ольга Кормухина. Для гостей парка «Ходынское поле» в праздничные выходные споют Александр Буйнов, Дмитрий Маликов, Юлия Ковальчук, Егор Крид и группа «Марсель».

В ландшафтном парке «Митино» можно будет послушать песни Кристины Орбакайте, Владимира Преснякова, Миши Марвина и группы «Градусы». А в парке Победы на Поклонной горе горожан ждет масштабная концертная программа, в которой примут участие Тамара Гвердцители, Марк Тишман, Анита Цой, Денис Клявер, Катя Лель, Юлия Ковальчук, Жасмин, Диана Гарипова, Руслан Алехно и другие.

7 и 8 сентября на сцене в Сиреневом саду будут играть кавер-группы «На стиле», «Люди Mix», StereoDrive, SugarTwist и Cub cover band. С авторскими композициями также выступят артист Ellyas, джазовый коллектив Eliza’s band и инди-рок группа «Малбик». В Перовском парке на сцену выйдут коллективы Mechanika и Forward Motion. А хедлайнером праздничного концерта в парке «Кузьминки» станет кавер-группа Banditz.

«В парке «Фили» 7 сентября с 13:30 до 14:30 у главной сцены организуют мастер-класс по изготовлению модульного оригами «Флаг России». Участники занятия будут складывать оригами из нескольких листов белого, синего и красного цветов. Затем они соединят эти модули, вкладывая их друг в друга. В 16:10 у главной сцены начнется танцевальный флешмоб под песни «Давай Россия» и «Вся Москва горит», - уточняется на сайте.

В этот день присоединиться к коллективному танцу можно будет и в парке на Ангарской улице. Флешмоб начнется в 17:00 в амфитеатре между Большим и Малым Ангарскими прудами. Все желающие станцуют твист под песню «Лучший город земли» в исполнении Жана Татляна.